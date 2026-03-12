«Дофаминщицы, нарциссихи и красный флаг». Почему в России мужчины осуждают женщин за частые путешествия и что за этим стоит?

Мужчины осудили женщин за частые путешествия и назвали их дофаминщицами

В январе 2026 года среди русскоязычных пользователей соцсети Threads (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) разгорелся спор о целесообразности частых путешествий, которые нравятся многим женщинам. Под публикацией одной из пользовательниц мужчины рассуждали о том, что таких партнерш стоит остерегаться. Среди главных аргументов — сомнительное происхождение финансов, неусидчивость, неопределенность в жизни и, как следствие, неспособность строить серьезные отношения. Откуда у мужчин возникают такие мысли и что действительно говорят о человеке частые путешествия, разбиралась «Лента.ру».

«Все выглядит непрозрачно»

Соцсети кишат публикациями с различными списками и рейтингами красных флагов у мужчин и женщин. Некоторые из них адекватные и помогают распознать, когда человек находится в абьюзивных отношениях или на пороге таковых. Однако встречаются и сомнительные — например, некоторые девушки утверждают, что если парень не заказал такси на первом свидании — он скупой, а мужчины заявляют, что если женщина ходит к психологу — значит, с ней не все в порядке.

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Одну из таких тем в начале года подняла пользовательница Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она поинтересовалась у противоположного пола, почему для многих мужчин девушка, которая часто выкладывает контент из путешествий, — это red flag, а не разносторонняя личность с интересами, деньгами и вкусом к жизни. Пост быстро завирусился, и мужчины наперебой начали объяснять, в чем видят подвох.

Первый и главный аргумент — сомнение в финансовой стороне вопроса. «Отвечу как мужчина. Дело не в путешествиях, а в том, что все это выглядит непрозрачно. Например, если девушка была замужем и путешествовала с мужем — вопросов нет. Если она работает на хорошей должности в международной компании и это поездки на какие-то рабочие ивенты, — вопросов тоже нет. Но чаще всего непонятно, за чей счет и с кем она туда ездила, и от прямых вопросов на этот счет девушка увиливает. А это уже тревожный звоночек», — подчеркнул один из юзеров.

Другие пользователи поддержали его и добавили, что подозревают таких женщин в эскорте или онлайн-услугах сексуального характера. Третьи и вовсе предположили, что путешественницы, вероятнее всего, не обладают финансовой грамотностью и будут слишком расточительны в отношениях.

Многие комментаторы начали рисовать психологический портрет часто путешествующих женщин. Их называли «дофаминщицами» и «нарциссихами», упрекали в неспособности к долгосрочной стабильной привязанности

«Потому что это признак, что девушка, возможно, не способна находиться в одном и том же месте продолжительное время сама с собой и нуждается в постоянном поступлении свежих впечатлений. А поездка — как раз самый простой и социально приемлемый способ обеспечить такой поток. То есть она не вытягивает рутину. Пусть сначала с собственной психикой разберется», — рассудил один из комментаторов.

«Они стараются себя обезопасить»

Москвичка Полина, которая часто ходит в походы и много путешествует одна, уверена, что такая реакция может быть связана с гендерными стереотипами. Она рассказала, что ей приходилось сталкиваться с неодобрительными комментариями по поводу ее любви к хайкингу и бэкпекингу.

«Даже мои родители закатывают глаза, когда я собираюсь в поход, хотя они люди очень современные и открытые миру. Они постоянно куда-то ездят. Бывали и в Африке, и в разных штатах США, и в круизах. Но мама каждый раз разводит руками и говорит: "Ну почему ты просто не можешь поехать на Мальдивы? Ты же девочка!" Мне кажется, проблема именно в этом. У многих людей закрепилось в голове, что есть женские занятия и неженские. И если ты сделала то, что попадает во вторую категорию, — получай порцию осуждений», — подчеркнула россиянка.

Фото: Thomas Barwick / Getty Images

Как считает КПТ-психолог Ирина Макова, такое отношение мужчин к часто путешествующим девушкам может быть связано в том числе с проекцией их личных предубеждений.

«Мужчинам бывает сложно понять, куда едут девушки и зачем, чего они там смотреть вообще собрались. Поэтому они могут достраивать картину мира, исходя из своих убеждений. Например, некоторые считают, что это красный флаг при знакомстве, потому что могло быть много сомнительных партнеров. То есть этот мужчина, возможно, предполагает, что если бы он отправился один в какое-то путешествие, то у него самого могли бы там появиться какие-то непонятные сексуальные или эмоциональные связи. Это его проекция», — рассуждает терапевт.

Специалист добавила, что мужчины таким образом пытаются себя обезопасить, чтобы не испытывать боли или негативных чувств. «Мужчины, которые выбирают какие-то заранее готовые красные флаги при знакомстве, как будто себя хотят обезопасить, дать себе какие-то гарантии, что вот эти отношения мне боли не принесут. Но все это глубоко уходит к их личности — почему у некоторых эта часть настолько уязвленная? Вот с чем действительно нужно разбираться», — говорит эксперт.

Некоторые честно признаются, что раньше осуждали девушек, которые постоянно в разъездах, но поменяли свое мнение благодаря психотерапии

«Я и правда не замечал за собой долгое время, что у меня девушки, которые постоянно выкладывают снимки из поездок, вызывают негативные чувства. Сперва я думал, что это зависть, но потом с психологом мы разобрали, что на самом деле я такую девушку просто не потяну финансово. Признаться в этом себе самому мне было сложно, потому что в этом есть некоторая уязвимость, и моему мозгу было проще такое осуждать», — рассказывает IT-специалист Максим.

В соцсетях многие честно признаются, что женщины, демонстрирующие на своей странице успех, брендовую одежду, частые путешествия, действительно отпугивают, потому что выглядят более обеспеченными. «Когда я вижу такое, я думаю, что это селф-мейд-вумен, которая просто может себе это позволить, и более того — это заслужила. Такие часто работают удаленно и получают от 250 тысяч рублей. Я просто понимаю, что такую я не потяну», — признается офисный работник Владимир из Москвы.

Что говорит о частых путешествиях наука?

Россиянка Евгения, которая стабильно путешествует несколько раз в год, поделилась с «Лентой.ру», что работает на двух работах, сдает квартиру, которая досталась от родителей, и не покупает брендовых вещей, поэтому на путешествия ей всегда хватает. Их она оплачивает сама.

Фото: Cheng Xin / Getty Images

«Если девушка может путешествовать самостоятельно — это огромнейший плюс. Нужно немало ресурсов, чтобы распланировать поездку, выстроить маршрут, добраться из аэропорта до города и не потеряться там. Я говорю не об отдыхе "все включено", а о реальных путешествиях. Такой человек должен быть собранным, ответственным, знать язык и вообще в целом интересоваться миром за пределами своей коробочки. Это значит, что человек хочет развиваться, изучать другие культуры, менталитеты. Значит, у человека расширенный кругозор и он стремится к исследованию чего-то нового, а не сидит на месте», — объясняет Евгения.

Я такими людьми восхищаюсь и даже сказала бы, что еще больше восхищаюсь именно такими женщинами. Нужна смелость и целеустремленность, чтобы часто путешествовать, особенно одной. Мне кажется, тут и обсуждать нечего Евгения путешественница

Мнение Евгении подтверждается и научным сообществом. Описание путешествующих женщин как «дофаминщиц» и психологически нестабильных личностей расходятся с данными научных исследований о личностных характеристиках людей, склонных к частым поездкам.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology (2025), туристический опыт удовлетворяет базовые психологические потребности в автономии. Авторы также отмечают, что личностные черты, в том числе открытость новому опыту, позволяют людям «преобразовывать краткосрочные туристические переживания в устойчивый психологический рост и более глубокое ощущение смысла жизни».

Кроме того, ученые выяснили, что путешествия способны снижать симптомы тревожности и депрессии, обеспечивать стрессовую разгрузку и эмоциональный подъем, а также способствовать духовной устойчивости. Психолог Макова добавляет к этому, что однозначно судить по какому-то критерию о психологической неустойчивости человека нельзя.

Фото: Zbynek Pospisil / Getty Images

«Человек многообразен, с разными гранями. Можно сказать, что это девушка с повышенным любопытством, интересом к окружающему миру. Это девушка активная. Эта девушка может быть решительной. Эта девушка чаще всего со здоровыми привычками, потому что путешествия — это время и деньги. Как бы мы ни любили крайности, очень сложно делать выводы по одному критерию о какой-то нестабильности. Нет, это именно любопытство, активность, интерес, даже, наверное, какая-то жизнерадостность», — рассуждает психолог Макова.

Путешественница Евгения добавляет к этому, что ни в коем случае нельзя отказываться от своих интересов из-за того, что есть какая-то группа людей, осуждающих это. «Если женщина хочет много путешествовать и может себе это позволить, пусть следует своей мечте, кто бы что ни говорил. К сожалению, я была в отношениях, где мужчина осуждал меня за частые поездки и называл это глупостью. Говорил, что такие люди — просто потеряшки без цели в жизни. Мне было больно, а спустя время я узнала, что он просто мне завидовал, потому что на тот момент не мог позволить себе такой образ жизни», — делится девушка.