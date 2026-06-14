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08:42, 14 июня 2026Россия

В российском регионе раскрыли последствия атаки украинских дронов

Евраев: Промобъекты по хранению топлива пострадали при атаке БПЛА в Ярославской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. Об этом он написал на платформе «Макс».

Евраев раскрыл последствия атаки украинских дронов и сообщил, что промобъекты по хранению топлива пострадали от произошедшего. Глава региона заверил, что пострадавших нет.

«Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы», — отметил он.

Ранее Евраев заявил, что украинские дроны атакуют регион. До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками два российских региона — Тульскую и Смоленскую области.

Также стало известно об атаке на Орловскую область. В Орле, по словам очевидцев, дрон ударил по жилому дому, на нескольких этажах возник пожар.

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