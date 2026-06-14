В российском городе перекрыли трассу на Москву из-за атаки украинских дронов

Губернатор Евраев: В Ярославле перекрыли движение в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атакуют регион. Об этом он сообщил в канале на платформе «Макс».

Евраев написал, что для обеспечения безопасности власти перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Глава региона добавил, что подразделения министерства обороны и силовых ведомств продолжают работать над обеспечением безопасности.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками два российских региона — Тульскую и Смоленскую области. До этого стало известно об атаке на Орловскую область. В Орле, по словам очевидцев, дрон ударил по жилому дому, на нескольких этажах возник пожар.

