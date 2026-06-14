Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:40, 14 июня 2026Россия

ВСУ атаковали беспилотниками еще два российских региона

RusVesna: ВСУ атаковали беспилотниками Тульскую и Смоленскую области

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками еще два российских региона — Тульскую и Смоленскую области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Ранее стало известно об атаке на Орловскую область. В Орле, по словам очевидцев, дрон ударил по жилому дому, на нескольких этажах возник пожар.

Военкоры сообщили, что был атакован Новомосковск в Тульской области, где расположено химическое предприятие «Азот». В Смоленской области был совершен налет БПЛА на город Вязьму.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 109 беспилотников ВСУ над регионами России за день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал новую дату подписания соглашения с Ираном. Президент США обещал заключить сделку уже 37 раз

    Посол пожаловался на произвол банков Швейцарии против России

    ВСУ атаковали беспилотниками еще два российских региона

    Очевидцы сообщили об ударе беспилотника по жилому дому в Орле

    Навроцкий выдвинул ультиматум Зеленскому

    Некоторым россиянам напомнили о праве на две пенсии

    На Западе предрекли жесткий ответ России на любые провокации со стороны Украины

    В Израиле разозлились на Трампа из-за сделки с Ираном

    В подконтрольном Киеву Запорожье после ударов авиабомб начались перебои со светом и водой

    Европу предупредили о возможных последствиях одного шага против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok