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21:06, 13 июня 2026Россия

Раскрыты подробности массированного налета ВСУ на российские регионы

Минобороны сообщило об уничтожении 109 беспилотников ВСУ за день
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 июня неоднократно пытались атаковать территорию России. Всего было уничтожено 109 беспилотников, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Всего под ударом оказались 12 регионов — Белгородская, Курская, Тульская, Липецкая, Калужская, Орловская, Смоленская, Брянская и Рязанская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым. Кроме того, несколько дронов было сбито над акваторией Черного моря.

Уточняется, что противник предпринимал попытки атаковать российские регионы в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени. Все сбитые летательные аппараты были самолетного типа.

12 июня сообщалось, что беспилотный летательный аппарат попал в жилой дом в Татарстане. Жителей дома эвакуировали.

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