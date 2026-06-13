Раскрыты подробности массированного налета ВСУ на российские регионы

Минобороны сообщило об уничтожении 109 беспилотников ВСУ за день

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 13 июня неоднократно пытались атаковать территорию России. Всего было уничтожено 109 беспилотников, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Всего под ударом оказались 12 регионов — Белгородская, Курская, Тульская, Липецкая, Калужская, Орловская, Смоленская, Брянская и Рязанская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым. Кроме того, несколько дронов было сбито над акваторией Черного моря.

Уточняется, что противник предпринимал попытки атаковать российские регионы в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени. Все сбитые летательные аппараты были самолетного типа.

12 июня сообщалось, что беспилотный летательный аппарат попал в жилой дом в Татарстане. Жителей дома эвакуировали.