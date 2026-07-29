Стало известно о возможном переходе ушедшего в отставку главы российского региона в «Сбер»

«Ведомости»: Бывший глава Удмуртии Бречалов может перейти на работу в «Сбер»

Ушедший в отставку бывший глава Удмуртии Александр Бречалов может перейти на работу в «Сбер». Об этом пишут «Ведомости» в Telegram со ссылкой на источники.

По информации источников, Бречалов может продолжить карьеру в компании — такой сценарий обсуждался во время его ухода с поста главы региона.

Александр Бречалов возглавлял Удмуртию с 2017 года. В среду, 29 июля, президент России Владимир Путин принял его отставку — чиновник покинул пост по своему желанию. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии стала Ольга Абрамова. Путин отмечал, что за девять лет работы Бречалов много сделал для развития экономики российского региона, большую долю которой составляет оборонно-промышленный комплекс.

После своей отставки чиновник сделал заявление. Бречалов поблагодарил жителей региона, которые «любят Удмуртию искренне и делают свою работу честно». В его пресс-службе сообщили, что чиновник подал в отставку из-за перехода на другое место работы.