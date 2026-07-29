Путин принял отставку главы Удмуртии Бречалова

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что глава российского региона был отправлен в отставку по собственному желанию. Причины принятого решения не поясняются.

Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена Ольга Абрамова.

Бречалов возглавил регион в 2017 году, одержав победу на досрочных выборах. До этого он занимал должность секретаря Общественной палаты, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Год назад — в июле 2025-го — состоялась встреча Путина и Бречалова в Кремле. Тогда глава российского региона передал президенту книгу об участниках специальной военной операции.

В мае 2026 года стало известно, что главы Белгородской и Брянской области — Вячеслав Гладков и Александр Богомаз — ушли в отставку по собственному желанию. Они получили новые должности.