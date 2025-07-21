Глава российского региона передал Путину книгу об участниках СВО

Глава Удмуртии Бречалов передал Путину книгу об участниках СВО

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов передал президенту России Владимиру Путину книгу об участниках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Глава государства перебирал на столе предоставленные документы. В один момент он взял в руки книгу и спросил Бречалова, может ли он ее забрать.

«Конечно же, это вам. Спасибо», — сказал в ответ глава Удмуртии.

Встречу Путина и Бречалова в Кремле ранее анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на 21 июля у главы государства также пройдут ряд встреч непубличного характера.