Путин встретится с главой атакованного тяжелыми дронами ВСУ российского региона

Песков: Путин встретится с главой Удмуртии

Президент России Владимир Путин встретится с главой Удмуртии Александром Бречаловым в понедельник, 21 июля. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Глава ранее атакованного тяжелыми дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российского региона выступит в Кремле с докладом.

«Путин продолжает работать с главами регионов», — уточнил Песков, добавив, что на 21 июля у главы государства также запланирована серия встреч непубличного характера.

С 2021 года Путин принимал Бречалова с докладом четыре раза. На встречах, в частности, обсуждались вопросы социально-экономического положения в регионе.

В начале июля ВСУ атаковали Ижевск беспилотниками типа «Лютый», которые способны переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до тысячи километров. Сообщалось о 45 пострадавших.