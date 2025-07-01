Глава Удмуртии Бречалов: БПЛА ВСУ атаковали предприятие в Ижевске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками Ижевск. Налету подверглось одно из предприятий города. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Друзья, всех приветствую! Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления», — написал Бречалов в своем Telegram-канале.

Чуть позже стал известен тип атаковавших Ижевск дронов. Речь идет о беспилотниках типа «Лютый». Они способны переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до тысячи километров. Устройство оснащено бензиновым двигателем мощностью около 50 лошадиных сил с толкающим винтом, а его корпус изготовлен с использованием стеклопластика, металлической сетки и фанеры.

Дым, предположительно, от сбитого над Ижевском беспилотника Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

В сети появились кадры из атакованного беспилотниками ВСУ Ижевска

Также в сети уже появились кадры из атакованного дронами ВСУ Ижевска. Их опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеозаписи заметен столб дыма, поднимающийся от здания. «Я сейчас слышала [громкий звук], так страшно»,— слышен голос за кадром. Как рассказали очевидцы атаки, в Ижевске раздался громкий звук, похожий на взрыв.

После атаки беспилотников ВСУ на Ижевск случился мощный пожар, он также попал на видео. На кадрах заметен черный столб дыма, который поднимается в небо, из эпицентра распространения огня вырываются языки пламени. Информации о том, что конкретно загорелось, пока не приводится.

Глава Удмуртии сообщил о пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

При попытке атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Ижевске есть пострадавшие, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«На месте работают все силы и средства. Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил глава республики. При этом он не уточнил, сколько конкретно человек получили ранения.

Сам Бречалов прибыл на место происшествия. Он добавил, что пожарные устраняют очаги возгорания. Где конкретно они возникли — не уточняется.

В ночь на 1 июля ВСУ выпустили по России шесть десятков беспилотников

В ночь на 1 июля ВСУ выпустили по России шесть десятков беспилотных летательных аппаратов. О повышении интенсивности украинских атак сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, всего за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 60 дронов. Под удар попали семь регионов, летательные аппараты также сбили над Черным и Азовским морями. Больше всего дронов — 17 — сбили над Крымом.

Еще 16 летательных аппаратов сбили над Ростовской областью, 11 — над Азовским морем, 5 — над Курской областью, 4 — над Саратовской областью, 3 — над Черным морем, 2 — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской и Орловской областями.

Отмечалось, что интенсивность атак ВСУ ночью 30 июня была в четыре раза меньше — тогда силы ПВО сбили 15 дронов над Курской областью и Азовским морем.

Российские военные изобрели новый способ сбивать беспилотники ВСУ

Ранее сообщалось, что бойцы ВС России изобрели так называемый «ловитель коптеров». Этот новый способ позволяет сбивать беспилотные летательные аппараты ВСУ при помощи веревки. Было опубликовано также видео такого процесса.

Для этого военные взяли дрон-перехватчик, веревку, гайку, шайбу и магнит и сделали конструкцию, которая подлетает к вражескому беспилотнику, цепляется за лопасти и сбивает его.

Наряду с этим российские военные нашли более 400 точек запуска беспилотников ВСУ в ДНР, близ населенного пункта Шевченко. «По пути, по мере продвижения, естественно, вычисляли точки запуска БПЛА противника, уничтожали их. Их было очень много, больше четырех сотен», — рассказал военный Вооруженных сил России.

По словам бойца, в окончательном взятии населенного пункта под контроль сыграло свою роль уничтожение этих точек и самих беспилотников.