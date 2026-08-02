Украинский БПЛА ударил рядом с детской площадкой под Белгородом, Погиб 13-летний ребенок. Что известно на данный момент?

Шуваев: В Белгородской области погиб ребенок при ударе дрона ВСУ у детской площадки

В Валуйском округе Белгородской области украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. В результате атаки погибла 13-летняя девочка.

Шуваев выразил соболезнования родителям ребенка. Также при ударе ВСУ пострадали две девочки семи и девяти лет, их госпитализировали. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавших. Они получили множественные осколочные ранения. По предварительным данным, девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают детям всю необходимую помощь.

Девочка семи лет получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Наши медики оперативно госпитализировали её в Валуйскую ЦРБ. Ещё одну 9-летнюю девочку с осколочными ранениями бригада скорой медицинской помощи также доставляет сейчас в больницу Александр Шуваев Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области

БПЛА атаковал коммерческий объект в российском городе

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал коммерческий объект в городе Короче. По данным Оперативного штаба Белгородской области, пострадали два человека. Мужчина получил множественные ссадины живота, спины и лица, и был госпитализирован.

Ранения также получил 16-летний подросток. Он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма». На месте происшествия повреждены навес здания, оборудование и четыре автомобиля, один из них загорелся.

Комментарии властей

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что целенаправленные удары по детям являются страшными военными преступлениями.

Преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения — это страшное военное преступление, которое совершили украинские изверги Родион Мирошник Посол МИД России по особым поручениям

Мирошник также сообщил, что с января текущего года жертвами ударов ВСУ стали более 35 несовершеннолетних. По его словам, еще около трехсот детей получили ранения. Заявление прозвучало на фоне обстрела детской площадки в Белгородской области.

В июне после удара Киева по колледжу в Старобельске Мирошник пообещал, что Москва не даст Западу забыть о ставших жертвами атаки детях и совершенные Киевом преступления.

В России заявили о ежедневных ударах ВСУ по детям

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что украиснкие войска ежедневно бьют по детским площадкам и автобусам с детьми.

Киевский режим избрал новую тактику, ежедневно бьет по детским площадкам, ежедневно бьет по автобусам, где едут дети, в том числе и белорусские дети в Брянске Яна Лантратова Уполномоченный по правам человека в России

По ее словам, каждый факт удара фиксирует аппарат омбудсмена, после чего отправляет в международные структуры.

17 июня ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. В результате атаки ударного беспилотника пострадали восемь человек, шестеро из них — дети.