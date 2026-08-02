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21:30, 2 августа 2026 (обновлено: 22:18, 2 августа 2026)Мир

Мирошник прокомментировал удар дрона ВСУ по детской площадке

Мирошник назвал удар дрона ВСУ по детской площадке страшным военным преступлением
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Целенаправленные удары по детям являются страшными военными преступлениями. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в своем Telegram-канале, комментируя удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детской площадке в Белгородской области.

«Преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения — это страшное военное преступление, которое совершили украинские изверги», — прокомментировал Мирошник.

Ранее в Валуйском округе Белгородской области беспилотник ВСУ ударил рядом с детской площадкой. В результате атаки погибла 13-летняя девочка. Еще двое детей пострадали.

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