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21:14, 2 августа 2026 (обновлено: 21:22, 2 августа 2026)Россия

Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ у детской площадки в российском регионе

В Белгородской области 13-летняя девочка погибла при ударе дрона ВСУ у детской площадки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Валуйском округе Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил рядом с детской площадкой. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

В результате атаки погибла 13-летняя девочка. Врио главы региона выразил соболезнования родителям ребенка.

Также при ударе ВСУ пострадали две девочки семи и девяти лет, их госпитализировали.

В ночь на 2 августа ВСУ устроили одну из самых массированных атак на регионы России с начала года. По данным Минобороны, системы противовоздушной обороны уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. В свою очередь, депутат Андрей Колесник пообещал Киеву тяжелый ответ на массированную атаку.

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