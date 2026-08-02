Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ у детской площадки в российском регионе

В Белгородской области 13-летняя девочка погибла при ударе дрона ВСУ у детской площадки

В Валуйском округе Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил рядом с детской площадкой. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

В результате атаки погибла 13-летняя девочка. Врио главы региона выразил соболезнования родителям ребенка.

Также при ударе ВСУ пострадали две девочки семи и девяти лет, их госпитализировали.

В ночь на 2 августа ВСУ устроили одну из самых массированных атак на регионы России с начала года. По данным Минобороны, системы противовоздушной обороны уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. В свою очередь, депутат Андрей Колесник пообещал Киеву тяжелый ответ на массированную атаку.