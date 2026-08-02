В России пообещали тяжелый ответ на массированную атаку БПЛА ВСУ

Депутат Колесник: Украине сегодня нужно ждать тяжелый ответ на атаку БПЛА

Украине нужно ждать от России тяжелый ответ на массированную атаку в ночь на воскресенье, потери будут огромными, сказал депутат Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 2 августа устроили одну из самых массированных атак на регионы России с начала года. В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России.

«Не любили слово "ответ", но сегодня пусть ждут ответа тяжелого, неадекватного, и они не отделаются большими потерями. Потери будут огромными, и после них будет трудно восстановиться», — сказал Колесник.

Депутат отметил, что огонь по России могут вести «спящие» группы внутри территории. Также он указал, что для обстрелов задействуют подвижные объекты, включая маломерный флот, катера, а также участие принимают западные страны, по логистике которых Россия пока не работает.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью нанесли удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в порту Одессы были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в Николаеве — буксир, переоборудованный для использования безэкипажных катеров.