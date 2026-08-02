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08:35, 2 августа 2026 (обновлено: 08:38, 2 августа 2026)Россия

ВС России нанесли удары по украинским портам и кораблям

ВС России ночью ударили по украинским портам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска ночью нанесли удары по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере MAX.

Отмечается, что в порту «Одесса» были поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту «Николаев» — буксир, переоборудованный для использования безэкипажных катеров.

Также в акватории Черного моря был нанесен удар по судну, перевозившему военное имущество.

Вооруженными силами РФ применялось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предупредил, что блокировка черноморских портов будет иметь для Украины катастрофические последствия. Он утверждает, что украинской экономике был нанесен невосполнимый ущерб.

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