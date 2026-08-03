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13:36, 3 августа 2026Россия

Число жертв атаки ВСУ на Крым выросло

Число жертв атаки ВСУ на Крым выросло до четырех
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым выросло до четырех. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Ранее сообщалось, что во время налета дронов ВСУ пострадали два человека, еще троих спасти не удалось.

По уточненной информации, в результате ночного удара по Крыму не стало еще одного жителя региона.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким россиянина.

3 августа ВСУ также ударили по городу-курорту Геленджик. По последним данным, при атаке пострадали 10 человек, включая двух детей. Двух взрослых и одного ребенка уже доставили в больницу. Еще четверых спасти не удалось.

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