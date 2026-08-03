Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих

Кондратьев: Число погибших в Архипо-Осиповке выросло до шести человек

Украинский дрон-камикадзе спикировал на переполненный отдыхающими пляж в Геленджике. На видео, снятом очевидцем, беспилотник падает прямо на берег, после чего слышатся взрыв и крики. По словам одного из россиян, люди начали бежать, бросив вещи.

«Это был настоящий шок: мы купались, видели момент взрыва. Началась паника. Мы замерли в море от ужаса», — приводит его слова «Российская газета».

Другие очевидцы рассказали изданию, что незадолго до удара видели над горой беспилотник, который приняли за разведчик, и покинули пляж.

Число погибших в результате удара беспилотника в Архипо-Осиповке выросло до шести человек. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, трое из них — дети. По поручению главы региона на место направили специализированную бригаду медицины катастроф

Случившееся сегодня — целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания. Всем пострадавшим и семьям погибших окажем необходимую поддержку и помощь Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

Среди пострадавших есть дети в тяжелом состоянии

Число пострадавших на данный момент достигло около 40 человек. 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов рассказал, что среди госпитализированных есть четверо раненых, состояние которых медики назвали тяжелым. По словам Кузнецова, среди них есть двое детей.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Помощник министра подчеркнул, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Беспилотники по Геленджику могли запустить из Одесской области

Вероятные маршруты и точки запуска украинских беспилотников по Краснодарскому краю раскрыл основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. По его словам, атака на Геленджик потребовала более сложного маршрута с обходом Крымского полуострова.

Вероятнее всего, беспилотники запускали из Одесской области. Дроны облетали Крым и дальше уже летели над Черным морем Максим Кондратьев основатель учебного центра беспилотной авиации

Он также предположил, что в таких атаках Украина использует преимущественно одни и те же проверенные модели летательных аппаратов: FP-1 компании Firepoint и АН-196 «Лютый» концерна «Антонов», способные выполнять полеты по сложным траекториям на большой дальности.

В России атаку на мирных жителей в Геленджике назвали варварством и садизмом

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал как можно быстрее и показательнее уничтожить всю цепочку людей, причастных к произошедшему. Он отметил, что большое количество отдыхающих в Геленджике — не секрет, поэтому действия украинской армии нужно расценивать как варварство.

«В глубину России они бьют, говорят, что там военные объекты, — это все понятно. А здесь-то какие военные объекты, в Геленджике, где колоссальное количество мирных [граждан] находится? Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку, но ждать военного трибунала, я думаю, что нет смысла. Нужно решать этот вопрос незамедлительно», — высказался политик.