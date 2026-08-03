Украинский дрон-камикадзе спикировал на переполненный отдыхающими пляж в Геленджике. На видео, снятом очевидцем, беспилотник падает прямо на берег, после чего слышатся взрыв и крики. По словам одного из россиян, люди начали бежать, бросив вещи.
«Это был настоящий шок: мы купались, видели момент взрыва. Началась паника. Мы замерли в море от ужаса», — приводит его слова «Российская газета».
Другие очевидцы рассказали изданию, что незадолго до удара видели над горой беспилотник, который приняли за разведчик, и покинули пляж.
Число погибших в результате удара беспилотника в Архипо-Осиповке выросло до шести человек. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, трое из них — дети. По поручению главы региона на место направили специализированную бригаду медицины катастроф
Случившееся сегодня — целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. Циничный и бесчеловечный террористический акт по отношению к детям не может иметь оправдания. Всем пострадавшим и семьям погибших окажем необходимую поддержку и помощь
Среди пострадавших есть дети в тяжелом состоянии
Число пострадавших на данный момент достигло около 40 человек. 17 из них доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа.
Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов рассказал, что среди госпитализированных есть четверо раненых, состояние которых медики назвали тяжелым. По словам Кузнецова, среди них есть двое детей.
Помощник министра подчеркнул, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.
Беспилотники по Геленджику могли запустить из Одесской области
Вероятные маршруты и точки запуска украинских беспилотников по Краснодарскому краю раскрыл основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев. По его словам, атака на Геленджик потребовала более сложного маршрута с обходом Крымского полуострова.
Вероятнее всего, беспилотники запускали из Одесской области. Дроны облетали Крым и дальше уже летели над Черным морем
Он также предположил, что в таких атаках Украина использует преимущественно одни и те же проверенные модели летательных аппаратов: FP-1 компании Firepoint и АН-196 «Лютый» концерна «Антонов», способные выполнять полеты по сложным траекториям на большой дальности.
В России атаку на мирных жителей в Геленджике назвали варварством и садизмом
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал как можно быстрее и показательнее уничтожить всю цепочку людей, причастных к произошедшему. Он отметил, что большое количество отдыхающих в Геленджике — не секрет, поэтому действия украинской армии нужно расценивать как варварство.
«В глубину России они бьют, говорят, что там военные объекты, — это все понятно. А здесь-то какие военные объекты, в Геленджике, где колоссальное количество мирных [граждан] находится? Это военное преступление, которое должно получить соответствующую оценку, но ждать военного трибунала, я думаю, что нет смысла. Нужно решать этот вопрос незамедлительно», — высказался политик.