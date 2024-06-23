Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь днем в воскресенье, 23 июня. По словам главы региона Михаила Развожаева, всего системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять воздушных целей.
Губернатор Севастополя пояснил, что осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне, из-за чего пострадали десятки человек. Кроме того, были зафиксированы возгорания в лесу около пансионата «Лазурь», на территории одного из ТСН из-за падения ракеты загорелся жилой дом.
Три человека, в том числе дети, стали жертвами атаки ВСУ, еще 100 пострадали
Изначально сообщалось о 14 пострадавших при атаке. По первым данным Развожаева, в районе Учкуевки и в Любимовке ранения получили 12 взрослых и два ребенка.
Позже севастопольский губернатор уточнил, что число пострадавших увеличилось до 100 человек. Кроме того, атаку не смогли пережить взрослый и два ребенка, одному из которых было всего два года. Наихудшая ситуация с ранеными при этом наблюдается на Учкуевке — туда отправили все имеющиеся бригады скорой помощи. Часть пострадавших уже доставили в больницу.
По информации Shot, одна из жертв атаки — пожилая женина, которая в момент удара купалась в море. ВСУ нанесли удар, когда люди семьями приехали на пляж в выходной день.
Российский регион атаковали американскими ракетами ATACMS
По данным Минобороны России, ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда были сбиты, еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над городом. В результате ее осколки разлетелись.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала случившееся террором против мирного населения.
Киевский режим продолжает террор против мирного населения. (...) Светлый праздник Троицы стал днем скорби...
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением. «День Святой Троицы выбран не случайно», — сказала она.
Во время работы ПВО дважды закрывали движение по Крымскому мосту
Движение автотранспорта по Крымскому мосту два раза было временно перекрыто. Первый раз о закрытии моста сообщалось в 12:14 по московскому времени на фоне работы российской ПВО.
Окончательно движение восстановили в 13:20. По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находились 287 транспортных средств, со стороны Керчи — 290.
О начале работы системы ПВО в Севастополе губернатор сообщил в 12:21 по московскому времени. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал он.