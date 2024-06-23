ВСУ выпустили пять ракет по Севастополю. Жертвами стали 2 ребенка и взрослый, еще 100 пострадали. Что известно об атаке?

Развожаев сообщил о 100 пострадавших и трех погибших в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь днем в воскресенье, 23 июня. По словам главы региона Михаила Развожаева, всего системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять воздушных целей.

Губернатор Севастополя пояснил, что осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне, из-за чего пострадали десятки человек. Кроме того, были зафиксированы возгорания в лесу около пансионата «Лазурь», на территории одного из ТСН из-за падения ракеты загорелся жилой дом.

Три человека, в том числе дети, стали жертвами атаки ВСУ, еще 100 пострадали

Изначально сообщалось о 14 пострадавших при атаке. По первым данным Развожаева, в районе Учкуевки и в Любимовке ранения получили 12 взрослых и два ребенка.

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Позже севастопольский губернатор уточнил, что число пострадавших увеличилось до 100 человек. Кроме того, атаку не смогли пережить взрослый и два ребенка, одному из которых было всего два года. Наихудшая ситуация с ранеными при этом наблюдается на Учкуевке — туда отправили все имеющиеся бригады скорой помощи. Часть пострадавших уже доставили в больницу.

По информации Shot, одна из жертв атаки — пожилая женина, которая в момент удара купалась в море. ВСУ нанесли удар, когда люди семьями приехали на пляж в выходной день.

Российский регион атаковали американскими ракетами ATACMS

По данным Минобороны России, ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Четыре снаряда были сбиты, еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над городом. В результате ее осколки разлетелись.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала случившееся террором против мирного населения.

Киевский режим продолжает террор против мирного населения. (...) Светлый праздник Троицы стал днем скорби...

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением. «День Святой Троицы выбран не случайно», — сказала она.

Во время работы ПВО дважды закрывали движение по Крымскому мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту два раза было временно перекрыто. Первый раз о закрытии моста сообщалось в 12:14 по московскому времени на фоне работы российской ПВО.

Окончательно движение восстановили в 13:20. По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находились 287 транспортных средств, со стороны Керчи — 290.

О начале работы системы ПВО в Севастополе губернатор сообщил в 12:21 по московскому времени. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — написал он.