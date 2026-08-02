Фицо назвал лицемерием ослабление ЕС санкций против российского меха

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Еврокомиссию (ЕК) в лицемерии после снятия санкций на импорт меха соболя из России. Об этом он высказался в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Политик возмутился тем, что пока люксовую продукцию исключают из санкционных списков, запрет на импорт российских товаров, необходимых как промышленности, так и обычным гражданам, сохраняется. При этом, отметил он, альтернативных поставщиков найти удается не всегда.

Лицемерие [в ЕК] расцветает, как майская вишня. <...> Потому что, дескать, у роскошных меховых мастерских в Европе нет иного способа получить этот ценный мех для производства шуб, цена которых может достигать 100 тысяч евро Роберт Фицо премьер Словакии

По словам Фицо, подобная избирательность демонстрирует двойные стандарты в подходе ЕК к формированию санкционных списков.

Европа не нашла замену российскому меху

Европейский союз (ЕС) исключил соболиные шкурки из 21-го пакета санкций против России по просьбе Италии и Греции, которые являются основными покупателями в Европе. Как сообщало издание Euractiv, ЕК обосновала свое решение тем, что РФ занимает доминирующее положение на мировом рынке соболиного меха, из-за чего альтернатив для закупок найти не удалось.

15 марта 2022 года ЕС запретил экспорт в Россию изделий из натурального меха, при этом шкурки животных не вошли в санкционный перечень. В апреле 2026 года Брюссель ввел дополнительные ограничения на импорт дубленых мехов из России в рамках 20-го пакета антироссийских санкций.

ЕС принял самый крупный пакет санкций против России

23 июля Евросоюз согласовал 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. При этом Италия и Греция сыграли значительную роль в ослаблении ограничений, выступив против усиления визовых ограничений и добившись исключений для поставок российского сжиженного природного газа (СПГ).

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала этот пакет самым крупным за четыре года. Ограничения затронули нефтяную и металлургическую отрасли, транспортный сектор, банки и платежные системы.

Сразу после утверждения пакета Каллас объявила о подготовке новых антироссийских санкций. «Это не конец пути по санкциям. Мы уже работаем над следующими шагами», — сообщила она.