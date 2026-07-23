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12:49, 23 июля 2026 (обновлено: 12:51, 23 июля 2026)Мир

Каллас анонсировала новые санкции против России

Каллас заявила, что ЕС работает над новыми санкциями против России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Европейский союз (ЕС) работает над новыми санкциями против России. Об этом рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X после утверждения 21-го пакета санкций.

«Это не конец пути по санкциям. Мы уже работаем над следующими шагами», — сказано в публикации.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что 21-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России затрагивает энергетический сектор, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю.

23 июля послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. В новый список ограничений не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

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