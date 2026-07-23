Каллас анонсировала новые санкции против России

Каллас заявила, что ЕС работает над новыми санкциями против России

Европейский союз (ЕС) работает над новыми санкциями против России. Об этом рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в социальной сети X после утверждения 21-го пакета санкций.

«Это не конец пути по санкциям. Мы уже работаем над следующими шагами», — сказано в публикации.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что 21-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России затрагивает энергетический сектор, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю.

23 июля послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. В новый список ограничений не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ).

