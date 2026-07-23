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11:06, 23 июля 2026 (обновлено: 11:24, 23 июля 2026)Мир

Раскрыты детали 21-го пакета санкций ЕС против России

Кошта: 21-й пакет санкций ЕС против РФ нацелен на сектора с наибольшей значимостью
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

21-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России затрагивает энергетический сектор, финансовые услуги, криптовалюту и торговлю. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Еще один решительный шаг для усиления давления на Россию. Наш 21-й пакет санкций нацелен на сектора с наибольшей значимостью: энергетика, финансовые услуги, криптовалюта и торговля», — сказано в публикации.

При этом Кошта подчеркнул, что поддержка Украины остается неизменным приоритетом Евросоюза.

Ранее стало известно, что послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. Отмечается, что в новый пакет не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа.

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