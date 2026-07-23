ЕС согласовал 21-й пакет санкций против России с сокращениями

ТАСС: ЕС согласовал 21-й пакет санкций против РФ в сокращенном варианте

Послы стран Европейского союза (ЕС) согласовали 21-й пакет санкций против России в сокращенном варианте. Об этом сообщает ТАСС.

«Послы согласовали 21-й пакет санкций», — сообщил собеседник агентства.

При этом, по его словам, в новый пакет не вошел запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Также источник отметил, что главный оператор морских перевозок российского СПГ в ЕС Греция сможет продолжить поставки топлива в третьи страны.

По его словам, до конца дня пакет ограничительных мер должен быть окончательно утвержден Советом ЕС.

Ранее сообщалось, что попытка согласования 21-го пакета санкций против России провалилась из-за разногласий внутри Евросоюза.