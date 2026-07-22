Попытка послов ЕС согласовать 21-й пакет санкций против России провалилась

ТАСС: Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций

В Брюсселе прошла встреча послов ЕС, в ходе которой они планировали согласовать компромиссный проект 21-го пакета санкций против России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе, эта попытка провалилась.

«Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», — сказал он, добавив, что в ближайшие дни будут предприниматься новые попытки по согласованию этого санкционного блока. Уточняется, что это была первая встреча послов ЕС для обсуждения сокращенного 21-го пакета антироссийских санкций после того, как его полный вариант провалился 15 июля.

Ранее газета Politico писала, что согласование 21-го пакета санкций Европейского союза против России зашло в тупик из-за позиции Греции.