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21:35, 22 июля 2026 (обновлено: 21:36, 22 июля 2026)Мир

Попытка послов ЕС согласовать 21-й пакет санкций против России провалилась

ТАСС: Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет антироссийских санкций
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Global Look Press

В Брюсселе прошла встреча послов ЕС, в ходе которой они планировали согласовать компромиссный проект 21-го пакета санкций против России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник в Брюсселе, эта попытка провалилась.

«Соглашения по компромиссному проекту 21-го пакета нет», — сказал он, добавив, что в ближайшие дни будут предприниматься новые попытки по согласованию этого санкционного блока. Уточняется, что это была первая встреча послов ЕС для обсуждения сокращенного 21-го пакета антироссийских санкций после того, как его полный вариант провалился 15 июля.

Ранее газета Politico писала, что согласование 21-го пакета санкций Европейского союза против России зашло в тупик из-за позиции Греции.

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