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09:29, 22 июля 2026 (обновлено: 09:30, 22 июля 2026)Мир

Принятие новых санкций ЕС зашло в тупик из-за позиции одной страны

Politico: Принятие нового пакета антироссийских санкций ЕС зависит от позиции Греции
Кристина Козлова (редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Согласование 21-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России зашло в тупик из-за позиции Греции. Об этом стало известно из материала издания Politico.

«Судоходная отрасль страны настаивает на отмене положений, ограничивающих транспортировку российского газа в третьи страны, утверждая, что европейские компании просто уступят рынок конкурентам за пределами ЕС», — следует из публикации.

По словам авторов текста, европейские чиновники не уверены в том, что в конечном итоге новые санкции против России будут утверждены. «Разве в эпоху после ухода [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана введение санкций не должно было стать проще?» — таким вопросом задались журналисты Politico.

Ожидается, что окончательное решение по введению новых ограничений будет принято на встрече послов Евросоюза в среду, 22 июля.

Ранее стало известно, что ЕС может отменить 21-й пакет санкций против России из-за позиции Греции. Отмечается, что на настоящий момент обсуждаются три варианта выхода из тупика: предоставление переходного периода на 24 месяца, полная отмена этого пункта санкций либо отказ от всего пакета ограничений.

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