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09:50, 27 июля 2026 (обновлено: 10:05, 27 июля 2026)Экономика

В Европе не нашли альтернатив российскому меху

Euractiv: ЕС вывел из-под санкций мех соболя из России по просьбе Италии и Греции
Дмитрий Воронин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Евросоюз по просьбе Италии и Греции исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России, отменив запрет, введенный в апреле 2026 года. Об этом пишет Euractiv.

Самый дорогой в мире мех снова станет доступен европейским производителям шуб стоимостью в сотни тысяч евро, отмечает издание. Еврокомиссия обосновала необходимость такого исключения тем, что Россия занимает доминирующее положение на мировом рынке соболиного меха, из-за чего альтернатив для закупок шкурок найти не удалось, говорится в публикации.

«Судя по всему, достать их где-либо еще крайне сложно», — приводится в ней комментарий высокопоставленного представителя Брюсселя.

Италия и Греция, компании из которых, по данным «Союзпушнины», остались в числе основных международных заказчиков отечественных соболей и после 2022 года, сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкцийРим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ, напомнили авторы.

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