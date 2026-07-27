В Европе не нашли альтернатив российскому меху

Euractiv: ЕС вывел из-под санкций мех соболя из России по просьбе Италии и Греции

Евросоюз по просьбе Италии и Греции исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России, отменив запрет, введенный в апреле 2026 года. Об этом пишет Euractiv.

Самый дорогой в мире мех снова станет доступен европейским производителям шуб стоимостью в сотни тысяч евро, отмечает издание. Еврокомиссия обосновала необходимость такого исключения тем, что Россия занимает доминирующее положение на мировом рынке соболиного меха, из-за чего альтернатив для закупок шкурок найти не удалось, говорится в публикации.

«Судя по всему, достать их где-либо еще крайне сложно», — приводится в ней комментарий высокопоставленного представителя Брюсселя.

Италия и Греция, компании из которых, по данным «Союзпушнины», остались в числе основных международных заказчиков отечественных соболей и после 2022 года, сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций — Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского СПГ, напомнили авторы.