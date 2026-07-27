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10:49, 27 июля 2026 (обновлено: 11:11, 27 июля 2026)Экономика

Темпы формирования зимних запасов газа в Европе снизились

«Интерфакс»: Скорость закачки газа в ПХГ Европы падает от недели к неделе
Дмитрий Воронин

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Скорость закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы снижается от недели к неделе по мере роста цен. Сейчас показатель достиг 55,35 процента, что на 15,9 процентного пункта (п.п.) меньше, чем в среднем за пять лет на этот момент. Об этом со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, только за последнюю неделю разрыв вырос на 0,4 п.п., что превышает целые сутки закачки.

На фоне ситуации на Ближнем Востоке и подорожания энергоресурсов в Европе, которая во многом зависит от их импорта, стремясь при этом отказаться от поставок из России, закачка в ПХГ находится на минимумах еще с весны. При этом потребление газа в Евросоюзе растет, а в преддверии зимнего сезона темпы формирования запасов по-прежнему находятся в отрицательной зоне из-за высоких цен.

В июне сообщалось, что в хранилищах Нидерландов запасы продолжают оставаться на историческом минимуме, составляющем 20 процентов, а одно из четырех местных ПХГ, из которого прошлой зимой был отобран весь газ, продолжает пустовать.

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