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11:48, 27 июля 2026 (обновлено: 12:01, 27 июля 2026)Мир

Польша обратилась к одной стране с просьбой о помощи из-за дела Эпштейна

RMF FM: Польша попросила Францию помочь в расследовании дела Эпштейна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники правоохранительных органов Польши обратились к коллегам из Франции с просьбой помочь в расследовании дела скандально известного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом заявили в эфире радиостанции RMF FM, передает РИА Новости.

Речь идет о расследовании в отношении французского модельного агента Жан-Люка Брунеля, который близко знал Эпштейна.

«Польские прокуроры направили французам так называемый европейский следственный ордер. Цель состоит в том, чтобы получить от них записи и доказательства, собранные во французском расследовании, касающемся Брунеля и тех, кто с ним сотрудничал», — сообщили в эфире радиостанции.

Ранее 95-летний инвестор Уоррен Баффетт впервые за 20 лет отказался вносить пожертвование в фонд основателя Microsoft Билла Гейтса. Уточняется, что обычно Баффет производил выплату в июне или июле, но теперь решил дождаться окончания проверки возможных связей Гейтса с Джеффри Эпштейном.

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