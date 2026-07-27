Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:51, 27 июля 2026Спорт

Назван фаворит на пост главного тренера сборной Италии после скандала с Пирло

Андреа Пирло выпал из числа главных претендентов на назначение в сборную Италии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Роберто Манчини

Роберто Манчини. Фото: Stringer / Reuters

Андреа Пирло выпал из числа главных претендентов на назначение главным тренером сборной Италии. Об этом сообщает Sports.

Котировки на назначение Пирло резко просели: за сутки вероятность его прихода в национальную команду на бирже прогнозов снизилась с 99 процентов до 7. Основными кандидатами на пост главного тренера «скуадры адзурры» теперь считаются Роберто Манчини и Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии приостановила процесс утверждения Пирло после общественной критики, связанной с рекламой экс-футболистом российской букмекерской компании.

В рамках сотрудничества с компанией Пирло посетил Суперфинал Кубка России, в котором сыграли «Спартак» и «Краснодар». Вместе с ним был другой чемпион мира 2006 года — Марко Матерацци, который впоследствии извинился за свой приезд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин высказался о прошедших пяти годах
    Путин высказался о рекордных санкциях Запада против России
    Объявлено о приближении будущего из «Терминатора»
    Навязчивое желание поесть баранины объяснили
    Tenet объявил российские цены на новый удобный кроссовер
    Россиянкам назвали самый модный летний образ
    Путин высказался о целях СВО
    Спор между Сырским и Федоровым парализовал украинскую армию
    Украине назвали возможный ответ Ирана за атаку в Каспийском море
    Москву предупредили о погодной опасности
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok