Назван фаворит на пост главного тренера сборной Италии после скандала с Пирло

Андреа Пирло выпал из числа главных претендентов на назначение в сборную Италии

Андреа Пирло выпал из числа главных претендентов на назначение главным тренером сборной Италии. Об этом сообщает Sports.

Котировки на назначение Пирло резко просели: за сутки вероятность его прихода в национальную команду на бирже прогнозов снизилась с 99 процентов до 7. Основными кандидатами на пост главного тренера «скуадры адзурры» теперь считаются Роберто Манчини и Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии приостановила процесс утверждения Пирло после общественной критики, связанной с рекламой экс-футболистом российской букмекерской компании.

В рамках сотрудничества с компанией Пирло посетил Суперфинал Кубка России, в котором сыграли «Спартак» и «Краснодар». Вместе с ним был другой чемпион мира 2006 года — Марко Матерацци, который впоследствии извинился за свой приезд.