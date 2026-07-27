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15:32, 27 июля 2026 (обновлено: 15:40, 27 июля 2026)Мир

МИД России выступил с предупреждением в адрес Британии по Украине

Захарова: В Британии знают судьбу истребителей Gripen при поставке Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании знают, что произойдет с истребителями Gripen, если их поставят на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Бывший премьер-министр королевства Кир] Стармер сообщил о намерении взыскать 300 миллионов евро на совместное с Швецией производство и поставку Украине 16 новых истребителей Gripen E к 2029 году, которые на треть состоят из английских компонентов. Причем он же, наверное, догадывается, если они будут использованы против России, какая судьба и участь их ждет»,— отметила дипломат.

Захарова добавила, что Британия всегда стремится нанести максимальный ущерб России вне зависимости от того, кто стоит во главе страны.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем обратился к России перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что Лондон продолжит непоколебимо поддерживать Киев.

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