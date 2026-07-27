Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:16, 27 июля 2026 (обновлено: 16:22, 27 июля 2026)Экономика

Доходы Трампа взлетели

NYT: Доходы Дональда Трампа за восемь лет выросли почти в четыре раза
Вячеслав Агапов

Фото: Eric Lee / Getty Images

За восемь лет доходы президента США Дональда Трампа выросли почти в четыре раза. О взлетевшей прибыли политика сообщает The New York Times (NYT).

Во время первого президентства Трамп управлял крупнейшей бизнес-империей. В 2017 году основу его бизнеса составляли гольф-клубы и недвижимость, которые принесли около 528 миллионов долларов из общего дохода в 594 миллионов.

Ко второму президентскому сроку империя Трампа преобразилась. В 2025 году совокупный доход, по оценке издания, достиг 2,24 миллиарда долларов. Почти 800 миллионов ему принесла семейная криптовалютная компания World Liberty Financial, еще 636 миллионов — мемкоин TRUMP. При этом традиционный бизнес в сфере гольфа и недвижимости вырос лишь примерно на 4 процента, и теперь занимает менее четверти общей выручки. Зарубежные проекты, в том числе на Ближнем Востоке, составили около 125 миллионов из этой суммы.

Еще одним важным источником доходов в 2025 году стали мировые соглашения — заработок на них составил порядка 117 миллионов. Продажа часов, книг и библии под брендом Trump принесли ему еще 17 миллионов долларов.

Ранее Трампа уличили в неспособности выполнить свое предвыборное обещание увеличить количество рабочих мест на заводах и улучшить жизнь среднего класса. Оказалось, что численность рабочей силы в стране продолжила убывать, а в сочетании со старением коренного населения, в США остается все меньше людей, готовых занять рабочие места.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина начала применять против России новые ракеты. Что известно о Ruta Block 1 производства Нидерландов?
    В Госдуме ответили на слухи о новой волне мобилизации в России
    Черногория официально отменила безвизовый режим для россиян
    В Минобороны ответили на слова Путина о действиях в зоне СВО
    Доходы Трампа взлетели
    Норвежская всадница погибла во время тренировки
    Нетаньяху раскрыл повестку встречи с Трампом
    В России на трассах начнут рекламировать запрещенные для водителей товары
    Литовский рынок назвали незначительным для российских артистов
    Румыния заявила о высылке российского дипломата
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok