Доходы Трампа взлетели

NYT: Доходы Дональда Трампа за восемь лет выросли почти в четыре раза

За восемь лет доходы президента США Дональда Трампа выросли почти в четыре раза. О взлетевшей прибыли политика сообщает The New York Times (NYT).

Во время первого президентства Трамп управлял крупнейшей бизнес-империей. В 2017 году основу его бизнеса составляли гольф-клубы и недвижимость, которые принесли около 528 миллионов долларов из общего дохода в 594 миллионов.

Ко второму президентскому сроку империя Трампа преобразилась. В 2025 году совокупный доход, по оценке издания, достиг 2,24 миллиарда долларов. Почти 800 миллионов ему принесла семейная криптовалютная компания World Liberty Financial, еще 636 миллионов — мемкоин TRUMP. При этом традиционный бизнес в сфере гольфа и недвижимости вырос лишь примерно на 4 процента, и теперь занимает менее четверти общей выручки. Зарубежные проекты, в том числе на Ближнем Востоке, составили около 125 миллионов из этой суммы.

Еще одним важным источником доходов в 2025 году стали мировые соглашения — заработок на них составил порядка 117 миллионов. Продажа часов, книг и библии под брендом Trump принесли ему еще 17 миллионов долларов.

Ранее Трампа уличили в неспособности выполнить свое предвыборное обещание увеличить количество рабочих мест на заводах и улучшить жизнь среднего класса. Оказалось, что численность рабочей силы в стране продолжила убывать, а в сочетании со старением коренного населения, в США остается все меньше людей, готовых занять рабочие места.