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14:32, 27 июля 2026 (обновлено: 14:43, 27 июля 2026)Экономика

Трампа уличили в невыполнении предвыборных обещаний

Reuters: Трамп не улучшил жизнь среднего класса и не повысил число рабочих мест
Кирилл Луцюк

Фото: Lee Smith / Reuters

Президент США Дональд Трамп не смог выполнить свое предвыборное обещание увеличить количество рабочих мест на заводах и улучшить жизнь среднего класса. Об этом сообщает Reuters.

Оказалось, что численность рабочей силы в стране продолжила убывать, а в сочетании со старением коренного населения, в США остается все меньше людей, готовых занять рабочие места.

Инвестиции в искусственный интеллект действительно привели к росту занятости в строительстве. Однако отчеты о заработной плате показывают, что количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности сократилось по сравнению с концом президентства бывшего президента Джо Байдена. Кроме того, в стране серьезно снизилось число государственных служащих.

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Еще одной проблемой была и остается инфляция. Попытки Белого дома снизить ее дали весьма незначительный результат. Инфляция по-прежнему выше целевого показателя ФРС в два процента. Кроме того, ситуацию усугубили пошлины, а также скачок цен из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В II квартале 2026 года в США резко упала уверенность руководителей компаний в экономике. Соответствующий показатель снизился за три первых месяца года с 59 до 47. Опрошенные признали, что экономическая ситуация оказалась куда хуже, чем полгода назад, и заявили, что ждут дальнейшего ухудшения экономических условий в течение следующих шести месяцев.

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