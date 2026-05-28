Экономика
15:44, 28 мая 2026Экономика

Американский бизнес разуверился в экономике США

Bloomberg: Уверенность бизнеса в экономике США резко упала во II квартале
Кирилл Луцюк

Фото: Adam Erlangga / Shutterstock / Fotodom

Во втором квартале 2026 года резко упала уверенность руководителей американских компаний в экономике США. Об этом сообщило Bloomberg.

Соответствующий показатель упал за три первых месяца года с 59 до 47. Отмечается, что значение ниже 50 говорит о преобладании негативных реакций над позитивными. Опрос охватил 141 генерального директора.

Как отметила главный экономист Conference Board Дана Петерсон, руководители компаний сообщили, что экономическая ситуация сейчас существенно более скверная, чем полгода назад, и ждут дальнейшего ухудшения экономических условий в течение следующих шести месяцев. В частности, в том, что деловой климат испортится еще сильнее, уверены 40 процентов опрошенных.

В апреле 2026 года потребительские цены в США выросли самыми быстрыми с мая 2023 года темпами. Это следствие подорожания энергоносителей из-за войны, которую США и Израиль развязали против Ирана. До начала конфликта, в феврале, годовой рост цен составлял 2,4 процента, а в марте — 3,3 процента.

