16:40, 12 мая 2026Экономика

Цены в США стали расти самыми быстрыми темпами

NYT: Апрельская инфляция в США подскочила до 3,8 процента
Кирилл Луцюк
СюжетКонфликт Израиля и Ирана

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

В апреле потребительские цены в США выросли самыми быстрыми с мая 2023 года темпами. Об этом сообщило New York Times (NYT).

Причиной такого развития событий стало подорожание энергоносителей из-за войны, которую США и Израиль развязали против Ирана. В итоге американским гражданам пришлось серьезно увеличить расходы. До начала конфликта, в феврале, годовой рост цен составлял 2,4 процента, а в марте — 3,3 процента.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена на бензин уже превысила 4,5 доллара за галлон, а стоимость дизельного топлива выросла почти вдвое. Как следствие, подорожали транспортные услуги. Цены на продукты питания выросли на 2,9 процента по сравнению с апрелем прошлого года.

Потребители в США весьма недовольны таким положением дел. Об этом свидетельствуют рекордно низкие показатели экономических настроений и крайне скверные рейтинги главы Белого дома Дональда Трампа.

По данным Associated Press, ближневосточный кризис резко усугубил экономическое неравенство в США и подтвердил тезис о «К-образной экономике»: американцы с высоким уровнем дохода продолжают жить хорошо, в то время как благосостояние домохозяйств с низким уровнем неуклонно ухудшается.

