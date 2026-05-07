Иранский кризис усугубил в США экономическое неравенство

AP: Скачок цен на бензин ударил по жителям США с низкими доходами

Ближневосточный кризис обернулся для жителей США скачком цен на топливо, который в первую очередь ударил по гражданам с низким уровнем дохода. Об этом сообщило Associated Press (AP).

Оказалось, что бедные американцы резко сократили потребление бензина в течение месяца после начала войны с Ираном. Однако стремительный рост цен все равно вынудил их тратить больше на заправках, что усугубило экономическое неравенство. В то же время, как показал отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, домохозяйства с более высоким уровнем дохода увеличили свои расходы на бензин, практически не сократив потребление.

Эти данные, как пишет AP, свидетельствуют о том, что резкий рост цен на бензин усугубил то, что многие экономисты называют «К-образной экономикой»: американцы с высоким уровнем дохода продолжают жить хорошо, в то время как благосостояние домохозяйств с низким уровнем неуклонно ухудшается.

Отмечается, что к концу марта бензин в США подорожал примерно на 25 процентов. Его потребление снизилось на три процента. По информации на 5 мая, бензин вырос в цене уже на 50 процентов с начала войны.

По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин марки Regular в США подорожал до рекордного уровня в 4,483 доллара за галлон.