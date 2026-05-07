Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:13, 7 мая 2026Экономика

Иранский кризис усугубил в США экономическое неравенство

AP: Скачок цен на бензин ударил по жителям США с низкими доходами
Кирилл Луцюк

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Ближневосточный кризис обернулся для жителей США скачком цен на топливо, который в первую очередь ударил по гражданам с низким уровнем дохода. Об этом сообщило Associated Press (AP).

Оказалось, что бедные американцы резко сократили потребление бензина в течение месяца после начала войны с Ираном. Однако стремительный рост цен все равно вынудил их тратить больше на заправках, что усугубило экономическое неравенство. В то же время, как показал отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка, домохозяйства с более высоким уровнем дохода увеличили свои расходы на бензин, практически не сократив потребление.

Эти данные, как пишет AP, свидетельствуют о том, что резкий рост цен на бензин усугубил то, что многие экономисты называют «К-образной экономикой»: американцы с высоким уровнем дохода продолжают жить хорошо, в то время как благосостояние домохозяйств с низким уровнем неуклонно ухудшается.

Отмечается, что к концу марта бензин в США подорожал примерно на 25 процентов. Его потребление снизилось на три процента. По информации на 5 мая, бензин вырос в цене уже на 50 процентов с начала войны.

По данным Американской автомобильной ассоциации, бензин марки Regular в США подорожал до рекордного уровня в 4,483 доллара за галлон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Ушедший из России автогигант отзовет десятки тысяч автомобилей

    Стало известно о смерти нескольких десятков детей в России с начала СВО

    Каллас обвинили в ненависти к русским

    Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в московских аэропортах

    Двухлетнего ребенка заметили на козырьке подъезда в Москве

    Чемезов рассказал о секундных залпах высокоточной «Сармы»

    Сафонов прокомментировал выход ПСЖ в финал Лиги чемпионов

    52-летняя телеведущая Аврора раскрыла секреты моложавой внешности

    Соперник Пашиняна сделал заявление о «поручении Путина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok