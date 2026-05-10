Женщина выходила замуж девять раз и сбегала с деньгами мужей

Юлия Юткина
Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

В штате Махараштра, Индия, полиция разыскивает подставную невесту и ее подельников, которые обманули уже девять мужчин. Об этом пишет News 9 Live.

Расследование в отношении группы мошенников началось с жалобы Йогеша Шинде. Он рассказал, что нашел жену через свадебное агентство. Мужчина ни о чем не подозревал, а через несколько дней его новоиспеченная супруга сбежала вместе с его деньгами и ювелирными украшениями. Связаться с агентами, которые подобрали ему эту женщину, также не удалось.

Оказалось, что Шинде стал девятой жертвой мошенников. Он заявил, что не знал о предыдущих браках женщины. Она выходила замуж только ради наживы.

Ранее сообщалось, что в Индии девушка из штата Уттар-Прадеш сбежала от мужа через сутки после свадьбы. Она исчезла с украденными украшениями стоимостью 500 тысяч рупий.

