Винную коллекцию Сталина выставят на аукцион

Правительство Грузии выставит на аукцион коллекцию вин генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что коллекция включает в себя французские вина из самых известных поместий Бордо. До революции 1917 года она принадлежала императорской семье Романовых, однако впоследствии советские власти конфисковали вина, а затем Сталин стал дополнять ее любимыми сортами грузинских вин.
Как сообщил агентству владелец компании Gilauri Wines Иракли Гилаури, сотрудничавший с министерством сельского хозяйства республики в рамках проекта, аукцион поможет вывести Грузию на «карту коллекционеров». Вырученные деньги Тбилиси планирует направить на открытие школы виноделия.
Ранее в Москве начали проводить экскурсии в бункер, в котором работал и отдыхал Сталин. Перед этим с объекта сняли гриф секретности.