Винную коллекцию Сталина выставят на аукцион

Reuters: Коллекцию вин Сталина из 40 тысяч бутылок выставят на аукцион

Правительство Грузии выставит на аукцион коллекцию вин генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что коллекция включает в себя французские вина из самых известных поместий Бордо. До революции 1917 года она принадлежала императорской семье Романовых, однако впоследствии советские власти конфисковали вина, а затем Сталин стал дополнять ее любимыми сортами грузинских вин.

Как сообщил агентству владелец компании Gilauri Wines Иракли Гилаури, сотрудничавший с министерством сельского хозяйства республики в рамках проекта, аукцион поможет вывести Грузию на «карту коллекционеров». Вырученные деньги Тбилиси планирует направить на открытие школы виноделия.

Ранее в Москве начали проводить экскурсии в бункер, в котором работал и отдыхал Сталин. Перед этим с объекта сняли гриф секретности.