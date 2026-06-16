В российском регионе после атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

В Краснодарском крае после атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

В станице Полтавской в Краснодарском крае произошло возгорание на нефтебазе из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В результате происшествия никто не пострадал. К тушению пожара привлечены 32 человека и семь единиц техники. «Также после атаки беспилотников временно перекрыта трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским», — говорится в сообщении.

10 июня украинский беспилотный летательный аппарат повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг». Атака была совершена с помощью дрона самолетного типа с кумулятивным зарядом. Сообщалось, что возникшему после удара пожару присвоили четвертый ранг сложности. В Кремле отреагировали на атаку ВСУ словами о том, что «историю нельзя победить».