В Кремле озвучили возможную реакцию на предложения по Украине

Песков: Реакция на предложения по Украине будет зависеть от их соответствия интересам РФ

Реакция на новые предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от их соответствия российским интересам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Это еще нужно узнать. Мы знаем, что [президент Украины Владимир] Зеленский будет общаться в Америке с американцами», — отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что Москва продолжает поддерживать каналы диалога с представителями США по урегулированию конфликта на Украине.