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17:13, 26 июля 2026 (обновлено: 17:21, 26 июля 2026)Экономика

Пыльная буря обрушилась на два российских города и попала на видео

Mash: Пыльная буря обрушилась на Саратов и Энгельс
Алина Черненко

Пыльная буря, которая обрушилась на два российских города — Саратов и Энгельс, — попала на видео. Его публикует Telegram-канал Mash.

По данным источника, порывы ветра достигают 24 метров в секунду. Бурю и сильную жару до плюс 37 градусов принесло из казахстанских степей. На дорогах нулевая видимость, а местные жители стараются не выходить из дома. В городе Маркс из-за разгула стихии отключилось электричество.

Ранее жители Саратова увидели в небе необычное оптическое явление — эффект гало. Оно появилось из-за перистых облаков, которые находятся очень высоко и имеют кристаллическую структуру.

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