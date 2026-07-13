Жители российского города увидели необычное явление

Жители Саратова увидели в небе эффект гало

Жители Саратова наблюдали в небе эффект гало. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Там объяснили, что причина необычного явления в перистых облаках, которые находятся очень высоко и имеют кристаллическую структуру. Маленькие кристаллики льда работают как призмы, перемещаясь в воздухе. Свет преломляется под углом падения в 22 градуса, тогда и появляется оптическое явление гало.

Ранее жители Калининграда увидели в небе паргелический круг — частный случай гало, представляющий собой свечение в виде белого, светлого круга, огибающего небо параллельно горизонту на высоте Солнца.

Также ранее гало в небе наблюдали жители Санкт-Петербурга.