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16:26, 13 июля 2026Экономика

Жители российского города увидели необычное явление

Жители Саратова увидели в небе эффект гало
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Lucian Coman / Shutterstock / Fotodom

Жители Саратова наблюдали в небе эффект гало. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Там объяснили, что причина необычного явления в перистых облаках, которые находятся очень высоко и имеют кристаллическую структуру. Маленькие кристаллики льда работают как призмы, перемещаясь в воздухе. Свет преломляется под углом падения в 22 градуса, тогда и появляется оптическое явление гало.

Ранее жители Калининграда увидели в небе паргелический круг — частный случай гало, представляющий собой свечение в виде белого, светлого круга, огибающего небо параллельно горизонту на высоте Солнца.

Также ранее гало в небе наблюдали жители Санкт-Петербурга.

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