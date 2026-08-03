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10:08, 3 августа 2026Культура

В Москве суд отказался защищать авторские права на нейросетевые картины

Московский суд отказался признать авторские права на сгенерированные нейросетями картины
Андрей Шеньшаков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Московский суд не стал признавать авторские права созданных искусственным интеллектом (ИИ) изображений «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы заседания.

Автор нейросетевых изображений не смог добиться защиты авторских прав на использование картин. Суд не посчитал это продуктом творчества.

«Команды для искусственного интеллекта представляют собой простые механические действия, носят исключительно технический характер. Нельзя утверждать, что нейросеть прилагает усилия», — сказано в материалах дела.

Истец утверждал, что с помощью ИИ создал полноценные произведения или арт-объекты на основе «Моны Лиза» Леонардо да Винчи и фотографии Статуи Свободы. Ответчик же использовал «репродукции» на одежде и стаканах, которые продавал на своем сайте.

Ранее Юрий Лоза признался в создании песен с помощью искусственного интеллекта. Автор хита «Плот» сообщил, что ему нравится музыка коллег, созданная с помощью нейросетей.

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