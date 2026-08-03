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Силовые структуры
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13:18, 3 августа 2026 (обновлено: 13:43, 3 августа 2026)Силовые структуры

Три брата решились на кровавую месть россиянину из-за «заколдованного» родственника

В Ингушетии задержаны трое братьев, подозреваемых в убийстве соседа из-за мести
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ингушетии три брата решились на кровавую месть соседу из-за «заколдованного» брата. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в Telegram-канале.

По его данным, все произошло в Сунже. Там нападавшие надели маски и пришли в дом к 52-летнему местному жителю. Один из них выпустил в него несколько пуль. Третий фигурант остался ожидать сообщников в машине. Как признался стрелявший, он был уверен, что потерпевший «заколдовал» брата и из-за этого тот заболел.

Злоумышленники стали готовиться к нападению примерно за неделю. Они арендовали машину и распределили между собой роли.

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что друзья эскортницы из Краснодара в масках объявили кровавую месть москвичу, который отдыхал с ней, из-за его «плохого отношения».

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