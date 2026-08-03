Три брата решились на кровавую месть россиянину из-за «заколдованного» родственника

В Ингушетии задержаны трое братьев, подозреваемых в убийстве соседа из-за мести

В Ингушетии три брата решились на кровавую месть соседу из-за «заколдованного» брата. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в Telegram-канале.

По его данным, все произошло в Сунже. Там нападавшие надели маски и пришли в дом к 52-летнему местному жителю. Один из них выпустил в него несколько пуль. Третий фигурант остался ожидать сообщников в машине. Как признался стрелявший, он был уверен, что потерпевший «заколдовал» брата и из-за этого тот заболел.

Злоумышленники стали готовиться к нападению примерно за неделю. Они арендовали машину и распределили между собой роли.

В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что друзья эскортницы из Краснодара в масках объявили кровавую месть москвичу, который отдыхал с ней, из-за его «плохого отношения».