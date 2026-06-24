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Силовые структуры
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14:04, 24 июня 2026Силовые структуры

Друзья эскортницы в масках объявили кровавую месть москвичу за «плохое отношение»

В Москве арестованы мужчины, сломавшие нос москвичу за плохое отношение к их подруге
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Godlikeart / Shutterstock / Fotodom

Друзья эскортницы из Краснодара в масках объявили кровавую месть москвичу, который отдыхал с ней, из-за его «плохого отношения». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, фигуранты — 19-летний возлюбленный девушки и двое его друзей. Они надели медицинские маски и приехали к пострадавшему. Когда он открыл дверь, они повалили его на пол, избили и сломали ему нос. Молодые люди объяснили, что пришли за расплатой, которую потребовали за «плохое отношение» мужчины к их подруге. Напавшие угрожали ему ножом и заставили сказать им пароль от банковского приложения. В итоге они завладели его деньгами, забрав в общей сложности 820 тысяч рублей.

Похищенные деньги фигуранты потратили в развлекательных заведениях и выплатили свои долги.

Они задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Сейчас все трое арестованы.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области осудят мужчину за расправу над женщиной и ее изнасилование.

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