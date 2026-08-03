На Украине загадали сроки окончания СВО

Эксперт Длигач: Боевые действия могут остановиться в марте-апреле 2027 года

С учетом динамики взаимных ракетных ударов боевые действия на Украине могут окончиться в марте-апреле 2027 года. Сроки окончания специальной военной операции (СВО) в разговоре с телеканалом ТСН загадал украинский эксперт Андрей Длигач.

«[Конфликт] имеет шансы встать на паузу, несмотря на нынешнюю ситуацию на фронте и интенсивность обстрелов», — заявил футуролог.

По его подсчетам, при условии продолжения ударов остановка боевых действий возможна в марте-апреле 2027 года.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной отметил, что российские войска стремятся установить огневой контроль над трассой Доброполье — Краматорск. Это дало бы возможность держать дорогу под огневым воздействием, осложняя переброску украинских резервов, снабжение, а также вынудило бы ВСУ использовать более длинные альтернативные маршруты.