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14:08, 3 августа 2026 (обновлено: 14:10, 3 августа 2026)Бывший СССР

На Украине загадали сроки окончания СВО

Эксперт Длигач: Боевые действия могут остановиться в марте-апреле 2027 года
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

С учетом динамики взаимных ракетных ударов боевые действия на Украине могут окончиться в марте-апреле 2027 года. Сроки окончания специальной военной операции (СВО) в разговоре с телеканалом ТСН загадал украинский эксперт Андрей Длигач.

«[Конфликт] имеет шансы встать на паузу, несмотря на нынешнюю ситуацию на фронте и интенсивность обстрелов», — заявил футуролог.

По его подсчетам, при условии продолжения ударов остановка боевых действий возможна в марте-апреле 2027 года.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной отметил, что российские войска стремятся установить огневой контроль над трассой Доброполье — Краматорск. Это дало бы возможность держать дорогу под огневым воздействием, осложняя переброску украинских резервов, снабжение, а также вынудило бы ВСУ использовать более длинные альтернативные маршруты.

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