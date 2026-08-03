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16:26, 3 августа 2026Культура

Андреасян завершил съемки фильма о потерявшем руки и ноги спортсмене

Сарик Андреасян сообщил о завершении съемок фильма о судьбе фигуриста Романа Костомарова
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Режиссер Сарик Андреасян сообщил о завершении съемочного процесса биографической драмы «Костомаров. Сильнее судьбы». Об этом он написал в Telegram-канале своей кинокомпании.

По словам постановщика, команде фильма осталось отработать только одну заключительную смену в декабре. Премьера картины состоится 18 марта 2027 года.

«Сегодня мы подошли к завершению основного съемочного периода. От всей души благодарим Романа Костомарова и Оксану Домнину за доверие, за то, что были рядом и вдохновляли наших замечательных артистов своим примером», — говорится в сообщении.

Ранее Андреасян поделился некоторыми подробностями будущей премьеры эпической картины «Война и мир». Супруга Сарика Лиза Моряк исполнит роль Элен Курагиной в грядущей экранизации.

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