Организаторы концерта Билана посоветовали недовольным зрителям не подходить к сцене

Организаторы концерта Димы Билана предложили критикующим шоу зрителям не подходить к сцене

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн ответил на критику концерта заслуженного артиста России Димы Билана. Его комментарий приводит Национальная служба новостей.

Финкельштейн подчеркнул, что стадионные концерты отличаются своим масштабом и посоветовал посетителям таких шоу не подходить близко к сцене.

«Это были не то чтобы слепые зоны. Можно было просто отодвинуться к трибуне — не нужно вплотную подходить к сцене», — подчеркнул собеседник издания.

По словам Финкельштейна, фанаты сами старались занять места поближе, хотя выступление выглядит грандиознее издалека. «Если хочется видеть артиста вблизи, лучше ходить на камерные концерты, а не на стадионные шоу. Это было одно из лучших шоу в нашей стране», — заключил он.

Ранее зрители пожаловались на организацию масштабного шоу, которое состоялось 31 июля на «ВТБ Арене». По словам поклонников, купивших билет в танцевальную зону, обзор был ограничен из-за платформы высотой в несколько метров, на которой выступал Билан. Многие фанаты отметили, что за все выступление почти не видели исполнителя и были вынуждены смотреть в «стену».

На фоне критики Билан обратился к поклонникам и заявил, что концерт был инновационным и включал в себя сложные технологичные решения. Он пояснил, что подобные новшества не всегда работают идеально с первого раза.