Россиянин раскрыл террористам информацию о прошедшем военном эшелоне

Житель Омской области получил 17 лет колонии за передачу данных о военном эшелоне

Житель Омской области получил 17 лет лишения свободы за терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

45-летний мужчина признан виновным по статьям 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Первые четыре года из назначенного срока он проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2023 года омич установил контакт с представителем украинского военизированного сообщества и заполнил анкету для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Он самостоятельно изучил пособия террористической организации, после чего передал ее представителю собранные им сведения о местонахождении административных зданий в Омске, о прошедшем военном эшелоне и его составе, а также информацию по релейным шкафам на железнодорожной станции.



Мужчина намеревался выехать на Украину, однако российские спецслужбы вышли на его след и задержали в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что задержанный за подготовку теракта в Белгороде против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области 63-летний местный житель дал признательные показания.