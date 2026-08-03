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Силовые структуры
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18:05, 3 августа 2026 (обновлено: 18:15, 3 августа 2026)Силовые структуры

Россиянин раскрыл террористам информацию о прошедшем военном эшелоне

Житель Омской области получил 17 лет колонии за передачу данных о военном эшелоне
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Житель Омской области получил 17 лет лишения свободы за терроризм. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

45-летний мужчина признан виновным по статьям 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Первые четыре года из назначенного срока он проведет в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2023 года омич установил контакт с представителем украинского военизированного сообщества и заполнил анкету для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. Он самостоятельно изучил пособия террористической организации, после чего передал ее представителю собранные им сведения о местонахождении административных зданий в Омске, о прошедшем военном эшелоне и его составе, а также информацию по релейным шкафам на железнодорожной станции.  
 
Мужчина намеревался выехать на Украину, однако российские спецслужбы вышли на его след и задержали в марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что задержанный за подготовку теракта в Белгороде против сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области 63-летний местный житель дал признательные показания.

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