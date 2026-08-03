Назван самый юный террорист в России

В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал подросток из Петербурга

Подросток из Санкт-Петербурга, подозреваемый в поджоге релейного шкафа на железной дороге, попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Юноше всего 14 лет, он самый молодой из списка. Виктор К. попал под влияние телефонного мошенника, который не увидел ничего ценного в квартире школьника и толкнул его на поджог.

Подростку вменили теракт. Он избежал следственного изолятора, но на линейку 1 сентября не попадет.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области троих несовершеннолетних обвинили в покушении на теракт: за обещание 4000 долларов они согласились повредить оборудование на железной дороге, но были задержаны российскими военнослужащими.