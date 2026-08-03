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Силовые структуры
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18:53, 3 августа 2026 (обновлено: 18:58, 3 августа 2026)Силовые структуры

Назван самый юный террорист в России

В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга попал подросток из Петербурга
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Подросток из Санкт-Петербурга, подозреваемый в поджоге релейного шкафа на железной дороге, попал в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Юноше всего 14 лет, он самый молодой из списка. Виктор К. попал под влияние телефонного мошенника, который не увидел ничего ценного в квартире школьника и толкнул его на поджог.

Подростку вменили теракт. Он избежал следственного изолятора, но на линейку 1 сентября не попадет.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области троих несовершеннолетних обвинили в покушении на теракт: за обещание 4000 долларов они согласились повредить оборудование на железной дороге, но были задержаны российскими военнослужащими.

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