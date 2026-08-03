Ирина Шейк откровенными фото поздравила с днем рождения обвиненного в насилии друга

Ирина Шейк откровенными фото поздравила с днем рождения обвиненного в насилии дизайнера

Модель Ирина Шейк откровенными фото поздравила с днем рождения обвиненного в сексуализированном насилии близкого друга, бывшего креативного директора брендов Givenchy и Burberry Риккардо Тиши. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица в честь 52-летия дизайнера показала совместные кадры. Так, на одном из них она позировала в прозрачном платье, жакете и нижнем белье. На другом знаменитость предстала перед камерой топлес, прикрыв грудь рукой.

«С днем ​​рождения того, кто был рядом с самых первых дней. Сквозь смех и слезы, в ясные дни и в ненастье, и даже несмотря на редкие разногласия — мы всегда находили путь друг к другу. (...) Ты сделал мою жизнь намного ярче. Люблю тебя, Ри», — указала в подписи модель.

Известно, что в мае 2025 года 35-летний Патрик Купер обвинил Тиши в сексуализированном насилии. Он заявил, что в июне 2024 года в Нью-Йорке Тиши подсыпал ему наркотики в напиток и воспользовался его беспомощным состоянием. Адвокаты дизайнера назвали данные обвинения ложью и попытались закрыть дело, однако суд отклонил запрос и продолжил разбирательство. При этом Тиши полностью отрицает вину и намерен судиться, пока не очистит свое имя.

В июле Ирину Шейк сняли на вечеринке с предполагаемым возлюбленным — игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Девином Букером на 11 лет моложе.