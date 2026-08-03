Победа «Спартака» принесла игроку выигрыш в 842 тысячи рублей

Игрок выиграл 842 тысячи рублей, поставив на победу «Спартака» над «Ахматом» в матче РПЛ

Клиент букмекерской компании «Бетсити» выиграл 842 тысячи рублей, поставив на победу московского «Спартака» над грозненским «Ахматом» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Ставка была сделана во втором тайме при счете 1:1. Игрок поставил 324 тысячи рублей на победу красно-белых с коэффициентом 2,60. Спустя 10 минут после этого «Ахмат» остался в меньшинстве после удаления Эгаша Касинтуры, а «Спартак» вырвал победу на 90+1-й минуте благодаря голу Эсекьеля Барко. Ставка принесла беттору более 800 тысяч рублей прибыли.

После двух туров «Спартак» идет в группе лидеров с двумя победами, а «Ахмат» занимает 12-е место с одним очком.

Ранее россиянин поставил на матч второго тура РПЛ «Родина» — «Ростов» и выиграл 14 миллионов рублей. Клиент букмекерской конторы поставил шесть миллионов рублей на победу ростовчан с коэффициентом 2,35.